Стоявшие насмерть: урок мужества от 6-й роты

Подвигу солдат исполнился 21 год

В истории России есть болезненные и горькие страницы, о которых необходимо помнить, как о примере высочайшего героизма. На этой неделе 21 год исполнился подвигу 6-й роты. 29 февраля 2000 года в Чечне бойцы 104-го полка 76-й Гвардейской псковской дивизии ВДВ почти сутки вели неравный бой боевиками. Из 90 десантников в бою выжили лишь шестеро, но высоту они не сдали.

Чуть занесённые снегом тела боевиков. Убитыми буквально усеян весь склон безымянной высоты 776. Бандиты шли в атаку. Их было более двух тысяч. На высоте - не успевшие окопаться 90 бойцов 6-й роты 76-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии.

"Я видел, куда стрелять. Развернулся. Стал вести огонь. Бой продолжался минут 40, наверное. Потом пошёл артиллерийский огонь с миномётов", - рассказал Роман Христолюбов.

"Два снаряда упало. Один снаряд меня с горки сбросил. А один двоих положил", - вспоминает Алексей Комаров.

В феврале 2000 года после взятия федеральными силами Грозного бандформирования были заблокированы возле города Шатой. По террористам начали наносить массированные бомбовые удары. Нескольким группам под командованием Хаттаба и Шамиля Басаева удалось вырваться из окружения.

"Бандиты передвигались ночью. Днём расползались по пещерам. Воздушная разведка не обнаружила подхода. Поэтому застали роту до подхода главных сил. Или отступить. Или сбежать. Или сражаться. Последнее решение было принято комбатом не без его бойцов", - рассказал бывший министр обороны России (занимал пост с 23 мая 1997 года по 28 марта 2001 года) Игорь Сергеев.

Бой начался днём 29 февраля, когда разведдозор десантников столкнулся с группой боевиков. Командир 6-й роты Сергей Молодов погиб. Командование взял на себя подполковник Марк Евтюхин. К вечеру бой шёл уже на высоте.

"Боевики шли волнами, боевики шли стеной. Они в первую очередь шли в психологическую атаку. И наши десантники, занявшие высоту 776, отбивались от 15 часов до трёх часов ночи. Непосредственно шёл непрерывный бой", - сказал герой России, председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России" Сергей Липовой.

Солдаты-срочники, участники того боя, смогли выжить. Они делятся воспоминаниями.

"Слышно было: "Сдавайтесь. Мы вам дадим дорогу уйти". Но никто на это не отреагировал", - вспоминает Роман Христолюбов.

"Они кричали: "Идите сюда, Хаттаб здесь. Возьмите его. Попытайтесь. А мы им в ответ очередью", - сказал Алексей Комаров.

Потери террористов составили порядка 500 человек. Из бойцов, защищавших безымянную 776 высоту, в живых остались всего шестеро.

"Сначала ближний бой был. Потом в рукопашную пошли. Кто с чем. Кто с лопатами. Потом комбат, видимо, понял, что ничего не сможет поделать и сказал отступать. Я вас прикрою", - рассказал Алексей Комаров.

Выполняя приказ, они успели уйти, после чего оставшийся на позиции капитан Виктор Романов, принявший командование после гибели Марка Евтюхина, вызвал на себя огонь артиллерии. Этот бой - один из самых ярких пример неподражаемого мужества, стойкости и веры. Настоящий подвиг, достойный учебников истории.

"Десантники действовали по-геройски. Десантники не сделали ни шагу назад. Они выполнили свою задачу. Они обеспечили развёртывание главных сил и благодаря их героическому поступку войска уничтожили, разгромили, рассеяли банду Хаттаба и Басаева", - заявил Николай Трошев, в 2000 году занимавший пост первого заместителя командующего Объединённой группировкой федеральных сил на Северном Кавказе.

"Почему рота выполнила свою задачу? Она ценой своей жизни смогла вскрыть всю эту группировку. То есть стала понятна численность, стало понятно, где оказалась эта группировка. Стало понятно, куда она идёт. И дальше все следующие полторы недели её, что называется, гнали и долбили. И в итоге потери были такие, что боевики были вынуждены бросить всех своих раненых и обмороженных. И под Сельментаузеном они сдавались, надеясь, что их русские не добьют", - прокомментировал военный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин.

22 десантникам, защищавшим 776 высоту, было присвоено звание Герой России. Двадцать одно из них - посмертно. У подножия той высоты теперь стоит поклонный крест, куда каждый год приезжают родные и близкие погибших солдат.

"На этом подвиге надо учить наших школьников любить Родину. Прививать понимание, что такое подвиг, прививать понимание, что такое мужество, что такое долг мужчины перед Родиной. И, конечно, в этом случае на этом подвиге надо обучать наши войска", - заявил Шурыгин.

Командиры бандитов - наёмник Хаттаб и террорист Шамиль Басаев - оба ликвидированы. Хаттаб спустя два года. Басаев - шесть лет. Но всё-таки найдены и уничтожены. Кому из боевиков повезло выжить в том бою на высоте, в последующих боестолкновениях с федеральными силами и вообще в войне должны знать: придёт время - придут и за ними.

"Есть преступления, которые не имеют срока давности. Есть преступления, за которые все террористы должны понести заслуженное наказание. Если бы в первую Кавказскую войну все террористы, находившиеся на территории Кавказа, были бы уничтожены, может, второй Кавказской и не было бы. Поэтому наши ребята, наши офицеры, наши десантники они реально и отлично понимали: если бы они пропустили, эти банды ушли бы на территорию Грузии, зализали бы свои раны и опять вернулись на территорию России, опять творить своё черное дело", - сказал герой России, председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России" Сергей Липовой.

О предпосылках и перипетиях того боя возможно ещё долго будут спорить стратеги и историки. Единственное что вряд ли когда-то будет поставлено под сомнение - так это подвиг 90 человек из Санкт-Петербурга и Новгорода, Брянска и Кирова, Астрахани, Перми, Оренбурга, с Алтая и из Коми. И других городов. Солдат и офицеров, контрактников и срочников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.

Дмитрий Гусев. Елена Мекертычева. "В центре событий", "ТВ Центр".

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