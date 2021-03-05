И в огонь, и в воду: как герои в погонах каждый день спасают жизни

И рискуют при этом своей собственной

Государство намерено максимально защитить людей, стоящих на страже закона и правопорядка. Тех, кто всегда готов прийти на помощь обычным гражданам, часто рискуя собственной жизнью. И примеров тому последнее время все больше.

Непередаваемых эмоций не заменят сухие протокольные формулировки вроде "проявил профессионализм и решительность". Скорее это то, чему всех нас учили с детства, - "смелость", "человечность" и "доброта".

Вот, например, сотрудники ДПС из Оренбургской области - брови и ресницы покрылись инеем, щеки раскраснелись от 30-градусного мороза. Все потому, что в метель бежали впереди автоколонны, указывая водителям дорогу. В это же время в курортном Архызе шла поисковая операция. На самой вершине горнолыжного склона в разгар непогоды пропали двое детей. Стемнело, снегопад усилился, с прожекторами и сигнальными ракетами потерявшихся мальчишек искали несколько часов - и нашли. Замерзшими, перепуганными, но главное - живыми и здоровыми.

Страшнее стихии подчас бывают собственные родители. В Санкт-Петербурге двухгодовалую девочку пришлось спасать из рук обезумевшей матери. Женщина кричала, что ребенок - ангел, и хотела выбросить его из окна.

"Я подбежал под окна, чтобы минимизировать ущерб и попытаться поймать ребенка. Когда уже сотрудники МЧС батут развернули, я проник в квартиру. Гражданка тем временем находилась на кухне и держала ребенка. Ребенок плакал и кричал", - вспоминает лейтенант полиции Наиль Исламов.

Ему удалось вырвать девочку из рук женщины. У этой истории счастливый конец, но каждая такая операция подобна русской рулетке.

Для спасения чужой жизни довольно часто приходится рисковать собственной. Майора Дмитрия Курташкина сравнивают с хрестоматийным "Дядей Стёпой" - высокий, статный, но главное - добрый. В мае 2020-го он вытащил из огня 30 человек.

"Я вот по этой трубе заскочил на пожарный балкон второго этажа и начал этаж за этажом оббегать, стучать в каждую комнату с целью эвакуации людей, потому что задымление с каждой минутой становилось все больше и больше", - рассказывает майор.

"Он смог предотвратить панику. Что помогут, приедут. Поэтому, в общем-то, вели себя спокойно. Я считаю, что это достойно подвига", - говорит местная жительница.

Или вот поступок сержантов Владимира Скопцова и Максима Кравченко из Москвы. Обоим чуть больше 20, но действовали так, будто каждый день людей спасают. Четвертый этаж, сильное пламя, подъезд задымлен, единственный выход - балкон.

"Я его подстраховал, он перелез. Когда он перелез, перетащил к себе женщину, которая там находилась. Но ввиду шока или каких-то обстоятельств она не могла двигаться, поэтому он не смог ее перетащить ни вперед, ни назад. Он прижал ее к себе, сам держался за перила", - вспоминает Скопцов.

Они не привыкли давать интервью, волнуются, рассказывают как умеют. Но красноречивее любых слов - перебинтованные руки сержанта полиции из Томска Михаила Наконечного.

"Поскольку окно было разбито, снял китель, положил его на подоконник, чтобы предотвратить порезы", - его слова.

Сами говорят - "Служба такая!". И в огонь, и в воду. Не ради награды или очередного звания - просто по-другому не могут. Еще летом Юрий Свинщиков из Астрахани был стажером. Вместе с опытным напарником дежурили на набережной Волги. Солнце, жара, манящая прохлада воды… и крик о помощи. Убежавший от матери трехлетний мальчик упал в реку. Юрий прыгнул следом без раздумий.

"Жизнь человека на первом месте стоит. Вообще, была мечта детства. Где-то с 15 лет я хотел пойти в органы работать. Я выбрал ППС, потому что они ближе к людям и приходят первыми на помощь", - так он рассказывает о себе.

Готовы прийти на помощь и те, кто работает на транспорте. Уж сколько твердили детям - не слушай в метро музыку в наушниках и внимательно смотри под ноги. Но правильно ведут себя те не всегда.

"Оступился и упал, получается, на контактный рельс, откатился в сторону под платформу, и в это время подошел поезд. Машинист вовремя остановил поезд, буквально метр он проехал от падения ребенка, не причинив ему вреда", - сообщил полицейский УМВД России на Московском метрополитене Олег Макаров.

Ну а если бы в документах указывали не только город, но и непосредственно место рождения, в графе у маленького Алинура стояла бы станция метро "Электрозаводская".

"Схватки у матери начались прямо на эскалаторе. Ребенок родился в течении одной-двух минут. После чего мы обернули ребенка в специальную фольгу, чтобы он не замерз. Так как на станции достаточно холодно, и для малыша очень опасно переохлаждение. Ребенок кричал, дышал. Женщина была в сознании, все чувствовала, для нее это роды вторые", - описывает события старший сержант полиции Алеся Полякова.

И ведь не только за медиков приходится иногда работу делать. Мурок, барсиков, бобиков и барбосов обычно спасают сотрудники МЧС. Впрочем, полицейские, если оказались неподалеку, тоже братьев наших меньших в беде не оставят. Приходится залезать на деревья и спускаться под землю.

Одного щенка сотрудники ГИБДД вообще вытащили из-под капота. Автомобиль остановили для проверки документов, а тут такое.

"Каким образом он туда попал - неизвестно, скорее всего, залез, когда автомобиль был заведен, чтобы погреться. Ехал, можно сказать в неизвестность", - отметил Рустем Каримов, начальник ОГИБДД по городу Пыть-Ях.

Дом спасенному щенку искали всем отделением ГИБДД, как особо подчеркивают - в свободное от исполнения служебных обязанностей время.

Нельзя, сняв мундир, в один момент стать просто Ивановым, Петровым или Сидоровым. Помогать людям это не про работу и службу, но про мышление и образ жизни. Иначе не было бы спасенного ребенка в Хабаровске. На кадрах видно, как сотрудник уголовного розыска выпрыгивает из машины и наперерез автомобилям бежит к мальчику, который при столкновении вылетел на проезжую часть.

"Хочу передать слова благодарности родителям сотрудника-полицейского, который спас моего племянника. Спасибо вам большое за то, что вы воспитали такого отважного, самоотверженного героя, героя с большой буквы! Героя нашей страны - России", - нужно ли что-то добавлять к этим словам.

И не обязательно полицейского, а вообще "человека в погонах" - того, кто принимает присягу и служит на благо страны, а еще в экстренный момент может быстро организовать процесс оказания помощи.

Во время аварии на Новорижском шоссе в начале этого года, когда грузовик протаранил колонну автобусов, на помощь пострадавшим поспешил случайно оказавшийся рядом лейтенант медицинской службы. Его короткое "слушать и делать, что я говорю" позволило спасти десятки жизней. Героя искали всем рунетом. И нашли. Сам Филипп Ухов, правда, свой поступок предпочел не афишировать, лишь скромно отметив - в нашей жизни всегда есть место подвигам.

Матвей Шестаков, Татьяна Каминская, Павел Ермоленко, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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