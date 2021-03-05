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В России возмутились из-за визита рестораторов-русофобов с Украины

22:21
  • пятница
  • 05 марта 2021

Ирине Ангеловой и ее дочери припомнили поддержку запрещенного в России "Правого сектора"

На этой неделе один известный россиянин сделал то, что нужно было сделать очень и очень давно всем нам. Он официально поинтересовался, почему в Россию без особых проблем могут въезжать и зарабатывать тут деньги лютые русофобы. Политический эксперт Сергей Колясников отправил обращение в Генпрокуратуру, Следком и ФСБ. Причина - появление в Санкт-Петербурге украинского ресторатора Ирины Ангеловой и ее дочери Юлии, передает "ТВ Центр".

Они прославились активнейшей поддержкой Майдана в Одессе, организацией поставок помощи для так называемой АТО на Донбассе, причастностью к "Правому сектору" – деятельность этой террористической организации запрещена в России. Ангеловы сами называют свое заведение в Одессе "логовом правосеков" и гордятся тем, что они спонсоры боевиков. Также они подозреваются в прямой причастности к  массовому сожжению людей 2 мая в Доме профсоюзов.

Эти женщины в Петербурге дали урок одесской кухни и посетили театры. Теперь есть надежда, что по их следам пройдет проверка "в рамках возбужденного 29 октября 2014 года Следственным комитетом уголовного дела по статьям: "Приготовление к совершению преступления", "Убийство" и "Покушение на убийство, истязание". Также будет интересно выяснить, каким образом граждане из эпидемиологически неблагополучной страны приехали в Россию в условиях пандемии коронавируса и карантина. И, наконец, на что пойдут деньги, которые госпожи Ангеловы тут, возможно, заработали. Не на финансирование ли их любимых правосеков и убийство детей и стариков на Донбассе?

Дело не только в кухарках, которые уже 7 лет пытаются поучаствовать в государственных делах, причем не только украинских. Дело в том, что где-то все-таки должна быть граница нашей склонности понимать и прощать. Ведь давно не секрет, что до недавних пор поезд "Львов - Москва" был, пожалуй, самым популярным на Украине. И ладно бы приезжали просто аполитичные дядьки с карпатских долин подзаработать в России грошей. Нет же, сюда все чаще тянутся те, кто совершенно не скрывает бешеной и часто весьма деятельной ненависти к России. Кстати, вспомните, как одна такая активистка недавно на столичной площади давала практические уроки московской школоте.

Анна Прохорова, "В центре событий".

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