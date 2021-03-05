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Бастрыкин поручил СК "врываться в интернет"

16:17
  • пятница
  • 05 марта 2021

В 2020-м было совершено 510396 преступлений с использованием Сети

Выступая на коллегии ведомства, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что в прошлом году было совершено 510396 преступлений с использованием интернета, это на 73% больше, чем в 2019-м.

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"Для расследования таких преступлений в интернет надо врываться", - приводит слова Бастрыкина РИА "Новости".

Он уточнил, что ведомство расследовало 11493 таких правонарушения. Среди них - 677 фактов незаконной организации азартных игр и 589 случаев распространения детской порнографиии.

По словам главы СК, необходимо улучшать криминалистическое оснащение следственных подразделений и повышать профподготовку следователей. Кроме того, предложено наладить взаимодействие с операторами сотовой связи и интернет-провайдерами.

Днем ранее президент России Владимир Путин отметил опасность, которую представляет интернет. Как подчеркнул глава государства, там неоднократно выявляются призывы детей на незаконные акции, подталкивания их к суициду, а также распространение наркотиков и порнографии.

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