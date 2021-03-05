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США ввели санкции против украинского бизнесмена Коломойского

16:42
  • пятница
  • 05 марта 2021

Ему запрещен въезд в Штаты

В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен подготовил заявление о введении Вашингтоном новых персональных санкций - под них вместе с женой и детьми попал украинский предприниматель Игорь Коломойский.

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Обоснование для новых ограничительных мер - причастность предпринимателя к коррупции в крупных размерах.

В Госдепартаменте считают, что в 2014-2015 годах Коломойский, будучи губернатором Днепропетровской области, был вовлечен в коррупцию, "подрывающую доверие общественности Украины к демократическим институтам правительства", передает ТАСС.

Санкции среди прочего подразумевают, что предпринимателю и членам его семьи запрещен въезд в США.

Ранее Вашингтон объявил о новых антироссийских санкциях. Под персональные ограничительные меры попали, в частности, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников и генпрокурор Игорь Краснов.

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