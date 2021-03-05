США ввели санкции против украинского бизнесмена Коломойского

Ему запрещен въезд в Штаты
В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен подготовил заявление о введении Вашингтоном новых персональных санкций - под них вместе с женой и детьми попал украинский предприниматель Игорь Коломойский.
Обоснование для новых ограничительных мер - причастность предпринимателя к коррупции в крупных размерах.
В Госдепартаменте считают, что в 2014-2015 годах Коломойский, будучи губернатором Днепропетровской области, был вовлечен в коррупцию, "подрывающую доверие общественности Украины к демократическим институтам правительства", передает ТАСС.
Санкции среди прочего подразумевают, что предпринимателю и членам его семьи запрещен въезд в США.
Ранее Вашингтон объявил о новых антироссийских санкциях. Под персональные ограничительные меры попали, в частности, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников и генпрокурор Игорь Краснов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"