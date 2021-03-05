Собянин посетил Перинатальный центр ГКБ имени Юдина

В марте в роддоме завершили ремонт

В минувшем году в Москве родились 123 тысячи детей. При этом большинство родов пришлось на период пандемии. Столичные врачи соблюдали все меры предосторожности для защиты новорождённых. Это отметил Сергей Собянин при посещении перинатального центра ГКБ имени Юдина - одного из крупнейших в Москве. Его сотрудники показали результаты обновления больничного комплекса и рассказали об особенностях работы в условиях пандемии.

Одно из редких мест в Москве, куда мужчины с цветами тянутся круглый год - перинатальный центр имени Юдина. Марию Никитину букет ждет уже сегодня - вечером выписка. Три дня назад у нее родилась дочь Елизавета. Для москвички это второй ребенок. Старшей – Анне - 9 лет. Ощущения в родильном отделении тогда и сейчас разнятся колоссально.

"Изменилось обслуживание, техника медицинская совершенно другая. Наркоз другой, по-другому совершенно отходишь. Персонал более опытный, отзывчивый, всё объясняют, всё рассказывают", - поделилась впечатлениями Мария Никитина.

Для большинства мужчин это совершенно неизведанная территория. Так выглядит современный индивидуальный родильный бокс. В его центре находится кровать-трансформер. С помощью пульта будущая мама может принять наиболее комфортное положение. А при желании после консультации с врачом рожать в ванне. На диванчике обычно за процессом наблюдает будущий счастливый отец, конечно, если он изъявил такое желание.

В марте этого года в роддоме завершили ремонт. Выполнены отделка стен, полов и потолков. Для оснащения закупили около 350 единиц медицинского оборудования: ультразвуковые системы, инкубаторы интенсивной терапии, физиотерапевтические облучатели, аппараты ИВЛ. Эта техника и высокий уровень подготовки врачей помогают рожать здоровых малышей пациенткам, страдающим различными хроническими заболеваниями. В ключевые специализации входят преждевременные роды, а также помощь молодым мамам с урологическими заболеваниями, патологиями сосудов, травмами.

"Если ещё пять лет назад мамы находились после обычных родов тут 5-6 дней , то сейчас это ранняя выписка - третий день", - сообщила Елена Муравина, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГКБ им. С. С. Юдина.

В прошлом году во время пандемии в этих стенах появились на свет почти десять тысяч мальчиков и девочек. Сегодня перинатальный центр посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я приехал поблагодарить вас за работу, потому что даже в период пандемии ваш центр работал и принял около 10 тысяч родов. Самые сложные, самые тяжелые в Москве, все к вам съезжаются. Конечно, огромная благодарность от москвичей, что вы ни на минуту, ни один день не останавливались, работали и принимали роды, помогали мамам, маленьким москвичам. Спасибо вам огромное", - заявил Собянин.

"Были по-разному сложные периоды в нашей работе. Были периоды, когда в связи с тем, что часть роддомов Москвы была перепрофилирована для работы с инфицированными пациентами, у нас было около 50 родов в день", - рассказала Ольга Папышева, главный врач ГКБ им. С. С. Юдина.

Работа медсестер и акушеров не может прерваться ни на минуту, но о предстоящем женском празднике тоже не забывают.

"Спасибо вам за работу, за то, что вы вкладываете свою душу и талант, свои умения, спасибо вам большое. С наступающим праздником", - сказал мэр Москвы.

Мэр Москвы подарил сотрудницам центра букеты тюльпанов.

Егор Киселёв, Станислав Ильин, "ТВ Центр".

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