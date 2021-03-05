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Россиянок поздравляют с наступающим 8 Марта

18:05
  • пятница
  • 05 марта 2021

На дорогах Нижнего Новгорода цветы женщинам вручили сотрудники ГИБДД

Россиянки начали получать цветы и поздравления перед наступающим праздником 8 Марта. Сотрудниц военного госпиталя в Новосибирске с цветами в руках встречали сотрудники военной полиции. Поздравление проходило под музыкальное сопровождение, передает "ТВ Центр".

В Екатеринбурге живыми цветами под музыку духового оркестра поздравили женщин военнослужащие Центрального военного округа. Музыканты подготовили специальную концертную программу. А на дорогах Нижнего Новгорода цветы женщинам вручали сотрудники ГИБДД (см. видео).

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