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Голикова назвала число получивших обе дозы вакцины россиян

16:57
  • пятница
  • 05 марта 2021

В январе смертность от COVID-19 ниже, чем в декабре 2020-го

Как в пятницу сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова, два компонента вакцины от коронавируса на сегодняшний день получили порядка 2,5 миллионов россиян.

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"Первым компонентом провакцинированы 5 миллионов российских граждан", - уточнила заместитель председателя правительства, передает ТАСС.

Всего в стране произвели 13,9 миллиона комплектов доз, гражданам доступно около 7,9 миллиона.

Как отметила Голикова, в январе этого года смертность от коронавируса в России оказалась на 9,5% меньше, чем в декабре 2020-го. В среднем в стране на 100 тысяч жителей регистрируют 7,5 случая COVID-19.

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