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В Швеции задумались о введении "ковид-паспортов" к лету

17:04
  • пятница
  • 05 марта 2021

Они будут доступны в том числе в бумажной форме

Министр энергетики и информационных технологий Швеции Андерс Игеман заявил, что в стране уже к лету, то есть к началу массовых отпусков, могут ввести цифровые сертификаты о вакцинации.

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"Многие предъявляют требования к тестам на COVID-19, и по мере поступления вакцины логично, что все больше людей требуют сертификаты на вакцинацию", - приводит слова Игемана ТАСС.

Как уточнил министр, рассматривается возможность появления "ковид-паспортов" и в бумажной форме. Свидетельство будет прежде всего предназначено для поездок за границу, а основным техническим требованием к нему станет возможность верификации подлинности.

Вакцинные сертификаты, считают шведские власти, в скором времени станут одним из основных условий свободного перемещения по миру.

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