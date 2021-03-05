Во Львове за песню на русском избили уличных музыкантов

Полиция пока никак не отреагировала на случившееся

На площади Рынок во Львове группа украинских националистов избила исполнявших на русском песню уличных музыкантов, сообщает "Страна.ua".

Нападавшие также сломали инструменты исполнителей. У одного из пострадавших диагностировали ушибы ребер и разбитую губу.

Как уточняется в публикации, активисты пытаются заставить музыкантов использовать в общественных местах исключительно украинский язык. Официальных комментариев правоохранительных органов пока не последовало.

С 16 января на Украине действует норма закона, согласно которому в сфере обслуживания можно использовать только украинский язык. Эту норму уже многократно подвергали критике. В частности, журналист Дмитрий Гордон заявил, что такими законами государство разрывают в клочья.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"