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Во Львове за песню на русском избили уличных музыкантов

17:17
  • пятница
  • 05 марта 2021

Полиция пока никак не отреагировала на случившееся

На площади Рынок во Львове группа украинских националистов избила исполнявших на русском песню уличных музыкантов, сообщает "Страна.ua".

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Нападавшие также сломали инструменты исполнителей. У одного из пострадавших диагностировали ушибы ребер и разбитую губу.

Как уточняется в публикации, активисты пытаются заставить музыкантов использовать в общественных местах исключительно украинский язык. Официальных комментариев правоохранительных органов пока не последовало.

С 16 января на Украине действует норма закона, согласно которому в сфере обслуживания можно использовать только украинский язык. Эту норму уже многократно подвергали критике. В частности, журналист Дмитрий Гордон заявил, что такими законами государство разрывают в клочья.

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