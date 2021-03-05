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Собянин рассказал о развитии системы родовспоможения в Москве в последние годы

17:20
  • пятница
  • 05 марта 2021

Система прошла большую трансформацию, отметил мэр столицы

Сергей Собянин в пятницу посетил перинатальный центр ГКБ имени Юдина, где в 2021 году завершился ремонт нескольких этажей здания. Мэр Москвы отметил, что в период пандемии роддом не прекращал работу и принял около 10 тысяч родов.

"Система родовспоможения в Москве в последние годы прошла большую трансформацию. Мы объединили женские консультации, роддома, крупные клиники. Это стало как единый организм. И маму уже сопровождают от начала беременности и заканчивая родами, оказывая всю необходимую помощь и оказывая консультацию лучшими врачами Москвы. Мы заменили и материальную базу, отреконструировали практически все роддома Москвы. Они стали высокого уровня, хорошего качества. Обеспечили самым современным оборудованием", - сказал Собянин.

В результате, заключил мэр, в столице на 60% снизилась младенческая смертность, передает АГН "Москва".

Собянин поздравил коллектив перинатального центра с наступающим Международным женским днем.

"Пользуюсь случаем, я поздравляю с наступающим 8 Марта, женским днем. В вашем лице поздравляю все женские коллективы нашего здравоохранения и всех мам Москвы. Надеюсь, что в этот день они будут окружены любовью и заботой", - сказал мэр.

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