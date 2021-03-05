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Диетолог объяснила, как правильно есть блины

17:33
  • пятница
  • 05 марта 2021

Главное - чувство меры

В преддверии масленичной недели врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, как есть блины так, чтобы потом не страдать от проблем с животом.
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"Если вы хотите поесть блинов с начинкой, лучше распределить это по времени: на два-три приема пищи", - отметила специалист в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По ее словам, блины с начинкой, например, с рыбой или капустой, сгодятся вместо основного блюда.

При этом со сладкими блинами врач призвала быть осторожными. По калорийности и воздействию на организм они сравнимы с сахаром, к тому же сладкий блин не принесет чувства насыщения надолго.

Кроме того, Соломатина посоветовала во время жарки снизить количество масла.

Ранее эксперты подсчитали, что на стопку блинов московская семья из четырех человек потратит 125 рублей, подмосковная - 118 рублей.

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