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Число отравившихся в Красноярске школьников возросло до 131

17:49
  • пятница
  • 05 марта 2021

Причиной стали овощные салаты

Первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко сообщил у себя в Telegram, что число отравившихся в столовых красноярских школьников увеличилось до 131.

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Он уточнил, что на начало недели было 70 обращений.

"Корень проблемы - это сокрытие информации директором школы", - подчеркнул замглавы ведомства.

О массовом отравлении учащихся красноярских школ стало известно 1 марта. Причиной называют овощные салаты. Возбуждено два уголовных дела.

На предприятии, которое занимается переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых, выявили многочисленные нарушения. Источником распространения возбудителя, скорее всего, стал один из цехов фирмы.

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