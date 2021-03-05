Число отравившихся в Красноярске школьников возросло до 131

Причиной стали овощные салаты
Первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко сообщил у себя в Telegram, что число отравившихся в столовых красноярских школьников увеличилось до 131.
Он уточнил, что на начало недели было 70 обращений.
"Корень проблемы - это сокрытие информации директором школы", - подчеркнул замглавы ведомства.
О массовом отравлении учащихся красноярских школ стало известно 1 марта. Причиной называют овощные салаты. Возбуждено два уголовных дела.
На предприятии, которое занимается переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых, выявили многочисленные нарушения. Источником распространения возбудителя, скорее всего, стал один из цехов фирмы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"