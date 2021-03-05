Зеленский лишил Саакашвили должности

О причинах такого решения не сообщается

Глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили покинет состав координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства. Такое решение принял президент Украины Владимир Зеленский.

Подписанный украинским лидером документ уже вступил в силу. Место Саакашвили займет эксперт исполнительного комитета реформ Георгий Цхакая. Причины кадрового решения не объясняются.

Бывший президент Украины Петр Порошенко в 2015 году пригласил Саакашвили в страну, наделил его гражданством и назначил главой Одесской области. Вскоре между ними произошел конфликт, и в июле 2017 года Порошенко лишил его гражданства.

В сентябре 2017 года политик при поддержке соратников смог вернуться на территорию Украины и пытался через суд получить статус гражданина, который нуждается в защите, однако в феврале 2018 года его задержали и выдворили в Польшу, после чего он уехал в Нидерланды.

Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство. В конце того же месяца он вновь приехал на Украину.

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