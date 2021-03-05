Неизвестный попытался угнать пассажирский самолет в Иране

Злоумышленника задержали

Иранское информагентство Tasnim сообщило со ссылкой на военных, что вылетевший из Ахваза на западе страны в Мешхед самолет Fokker 100 авиакомпании Iran Air попытался угнать неизвестный.

"Злоумышленник собирался посадить самолет в аэропорту одного из арабских государств на юге Персидского залива", - сказано в сообщении.

В итоге самолет удалось посадить в аэропорту города Исфахан, преступника задержали. Другие подробности случившегося не приводятся.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры вылетели вылетели в Мешхед другим рейсом.

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