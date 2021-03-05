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Московский дом национальностей пригласил отметить Масленицу

18:17
  • пятница
  • 05 марта 2021

11 марта на YouTube-канале МДН пройдет серия праздничных мастер-классов

Московский дом национальностей пригласил жителей столицы на праздничные мероприятия, приуроченные к Масленице.

Организаторы подготовили серию мастер-классов в рамках проекта "Широкая масленица на Новой Басманной", которые пройдут в дистанционном формате. Начало  - в 17 часов 11 марта на YouTube-канале МДН. В частности, зрителям покажут, как сделать праздничные наряды и куклы, а также поделятся с ними рецептами приготовления блинов и других блюд.

На 18 часов запланировано выступление коллектива  "Театр "О", сообщили ТВЦ.RU организаторы. Он представит театрализованную интерактивную программу "Сказ о том, как Луна Солнце затмила" - это народная уральская легенда, объясняющая Солнечное затмение в канун Масленицы.

Кроме этого, за день до этого, 10 марта в 18 часов, состоится презентация выставки "Солнечная Масленица. Проводы зимы".

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