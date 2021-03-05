ВОЗ заявила о кризисе доверия к вакцинации в мире

Но есть возможность все исправить

Если мировая кампания вакцинации от коронавируса провалится, это катастрофически повлияет на все другие программы иммунизации. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

"То, что мы видим сейчас по всему миру, по всем странам, - это кризис доверия. Это кризис доверия между населением и государством", - уточнила она (цитата по ТАСС).

По словам Вуйнович, на доверие влияют четыре элемента. Это прямая коммуникация с населением, работа с источниками информации, окружение и личный пример правительственных органов.

При этом представитель ВОЗ обратила внимание на "солидный план иммунизации России".

Ранее Вуйнович озвучила позицию ВОЗ по поводу удостоверений для прошедших вакцинацию от коронавируса людей. На данный момент такие паспорта вводить не рекомендуется, но к этой теме планируют вернуться в будущем.

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