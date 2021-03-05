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Депутат МГД Валерий Головченко предложил легализовать частные гостевые дома

18:38
  • пятница
  • 05 марта 2021

Спрос на них есть, и это облегчит жизнь собственникам

Гостевые дома можно вывести в отдельный сегмент в законодательстве, присвоив им собственную классификацию и позволив работать по прежним правилам. С таким предложением выступил депутат Мосгордумы Валерий Головченко.

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"Многим туристам нравится именно такой вариант жилья на отдыхе - гостевые дома. Там более уютная, домашняя атмосфера, чем в обычной гостинице. Спрос есть", - приводит слова Головченко информагентство "Москва".

Он подчеркнул, что таким объектам нужен свой статус. Это необходимо, чтобы наладить налоговые поступления в бюджет, ведь владелец гостевого дома будет либо как самозанятый, либо как индивидуальный предприниматель платить налоги.

Предпринимателям, отметил депутат, нужно дать возможность работать в правовом поле. Как уточнил Головченко, в 2019 году был принят закон, запрещающий размещение хостелов в многоквартирных домах. Гостевые дома тоже оказались затронуты этой нормой, так как не были разграничены в законодательстве, но по факту речь идет о разных вещах.

Депутат напомнил, что сейчас, чтобы сдавать комнаты внаем отдыхающим и самому оставаться проживать в доме, собственник обязан перевести помещение в статус нежилого - то есть потерять регистрацию по месту жительства, что неправильно.

Вопрос актуален многих российских регионов России - в частности, для южных курортных городов, заключил Головченко.

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