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"Спутник V" стал второй по популярности вакциной в мире

18:46
  • пятница
  • 05 марта 2021

Уступает российский препарат лишь AstraZeneca

Создатели российской вакцины от коронавируса "Спутник V" сообщили, что их разработка вышла на второе место среди препаратов для профилактики коронавируса по числу одобривших их применение стран.

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Первую строчку удерживает AstraZeneca, вакцину разрешили применять в 49 государствах. "Спутник V" одобрен в 45 странах. Замыкает тройку Pfizer (43 страны).

Далее идут Moderna, Sinopharm, Sinovac и CanSino.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Эффективность препарата, как показала третья фаза клинических испытаний, составляет 91,6%. Массовая вакцинация в России продолжается с 18 января.

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