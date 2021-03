"Спутник V" стал второй по популярности вакциной в мире

Создатели российской вакцины от коронавируса "Спутник V" сообщили, что их разработка вышла на второе место среди препаратов для профилактики коронавируса по числу одобривших их применение стран.

Первую строчку удерживает AstraZeneca, вакцину разрешили применять в 49 государствах. "Спутник V" одобрен в 45 странах. Замыкает тройку Pfizer (43 страны).

Далее идут Moderna, Sinopharm, Sinovac и CanSino.

#SputnikV is now the world's second most popular #CovidVaccine in terms of regulatory approvals. Thank you for this vote of confidence! pic.twitter.com/dYYqLYUYs8