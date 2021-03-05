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Умер французский танцовщик Патрик Дюпон

18:57
  • пятница
  • 05 марта 2021

14 марта ему исполнилось бы 62 года

Французский танцовщик Патрик Дюпон умер в пятницу в возрасте 61 года. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на окружение Дюпона. Отмечается, что Дюпон умер в результате тяжелой болезни.

В 1980 году Дюпон стал солистом балета Парижской оперы. С 1990 года по 1995 год он являлся директором балета Парижской оперы, сменив на этом посту Рудольфа Нуреева.

Помимо работы в театре, Дюпон также снимался в кино, передает ТАСС. Одной из наиболее известных его работ является фильм "Танцевальная машина", где главную роль сыграл Ален Делон.

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Патрик Дюпон
Патрик Дюпон
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