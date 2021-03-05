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МИД предупредил россиян об опасности в Сенегале

19:06
  • пятница
  • 05 марта 2021

В Дакаре идут акции протеста

В ночь с 4 на 5 марта в столице Сенегала Дакаре, а также в ряде других городов страны, прошли массовые акции протеста, вылившиеся в столкновения с полицией и акты вандализма. На ситуацию отреагировали в Министерстве иностранных дел России.

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"Российским гражданам, находящимся в Дакаре и других городах, настоятельно рекомендуется избегать мест скопления людей, без особой необходимости не покидать районы проживания", - приводит сообщение внешнеполитического ведомства РИА "Новости".

Там добавили, что, согласно предварительным данным, имеются человеческие жертвы. При этом оппозиция намерена продолжить выступления в эти выходные.

В МИД выразили надежду на стабилизацию в Сенегале, а также возврат ситуации в правовое поле.

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