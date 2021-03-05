Собянин попросил пенсионеров после отмены самоизоляции поехать на прививку

Мэр Москвы напомнил о сохранении рисков COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу обратился к москвичам старшего поколения с просьбой по возможности воздержаться от поездок по городу после того, как 8 марта им разблокируют социальные карты. Свою первую поездку на общественном транспорте он рекомендовал им совершить в пункт вакцинации.

"Открывая возможность передвижения по льготным билетам, мы все-таки рекомендуем им воздерживаться, насколько это возможно, от поездок. И первую поездку, если уж можно сделать, то сделать в пункт вакцинации, чтобы привиться и чувствовать себя в безопасности", - сказал Собянин в пятницу в интервью "Первому каналу".

Мэр столицы напомнил о сохранении рисков COVID-19, особенно для групп риска – людей старше 65 лет и тех горожан, кто страдает хроническими заболеваниями.

С 8 марта в столице будут разблокированы социальные карты москвичей старше 65 лет. Режим самоизоляции для них и для людей с хроническими заболеваниями с понедельника станет необязательным. Об этом написал на своем персональном сайте Сергей Собянин.

Снять ограничения позволяет снижение уровня заболеваемости коронавирусом в столице, сейчас он в пять раз ниже пиковых значений прошлого года.

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