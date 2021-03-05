В Совфеде отметили заинтересованность Германии в "Северном потоке - 2"

ФРГ намерена довести проект до конца

Глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев провел встречу со статс-секретарем министерства иностранных дел ФРГ Мигелем Бергером, в ходе которой последний подтвердил, что Германия не намерена отказываться от проекта газопровода "Северный поток-2".

"Германия понимает все риски и проблемы, которые связаны с сохранением основного варианта транзита российского газа в Европу через Украину", - уточнил Косачев в эфире телеканала "Вместе-РФ".

Как уточнил сенатор, газотранспортная система Украины находится в плачевном состоянии, что ведет к дополнительным издержкам, а "Северный поток-2" призван избавить бизнес от лишних затрат.

Ранее немецкие власти назвали санкции США против "Северного потока - 2" вмешательством в европейский суверенитет. Прежде правительство страны признало, что остановить строительство и ввод в эксплуатацию газопровода невозможно.

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