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Россияне взяли серебро в эстафете на ЧМ по лыжным гонкам

19:47
  • пятница
  • 05 марта 2021

Норвежцы стали первыми

На проходящем в немецком Оберстдорфе чемпионате мира по лыжным гонкам завершилась эстафета четыре по десять километров. Российские спортсмены Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов завоевали серебряные медали.

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Золото досталось норвежцам в составе Пола Голберга, Эмиля Иверсена, Ханса Кристера Холунда и Йоханнеса Клебо. Третью ступень подиума заняли французы.

Для России это уже четвертая медаль на ЧМ. Прежде Большунов выиграл золото в скиатлоне, потом вместе с Глебом Ретивых - бронзу в командном спринте. Женская команда завоевала серебро в эстафете.

Российские лыжники выступают в Германии под флагом Олимпийского комитета России и названием RSF (Russian Ski Federation). Вместо национального гимна звучит гимн Международной федерации лыжного спорта. Это связано с решением Спортивного арбитражного суда.

Завершится первенство в Оберстдорфе 7 марта.

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