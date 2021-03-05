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Регулятор Евросоюза дал рекомендации по лечению коронавируса

20:10
  • пятница
  • 05 марта 2021

Это касается тех, кому не требуется дополнительный кислород

Европейское агентство по лекарственным средствам распространило документ с рекомендациями по лечению коронавирусной инфекции, передает РИА "Новости".

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В документе, в частности, сказано, что при COVID-19 следует использовать комбинацию моноклональных антител этесевимаба (etesevimab) и бамланивимаба (bamlanivimab). Это касается пациентов без потребности в дополнительном кислороде.

Как уточнили представители регулятора, комбинированное применение моноклональных антител снижает вирусную нагрузку. Там добавили, что как вариант возможна и монотерапия бамланивимабом.

Ранее глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса окончится к 2022 году. Человечество получило инструменты для борьбы с инфекцией и вакцину, отметил он, но странам важно не торопиться со снятием ограничений.

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