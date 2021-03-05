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На соцсети составили протоколы за вовлечение детей в акции протеста

20:19
  • пятница
  • 05 марта 2021

В суд уже поступили документы в отношении Facebook и "ВКонтакте"

В Роскомнадзоре сообщили, что в суд поступили административные протоколы в отношении соцсетей за неудаление призывов к детям выходить на несанкционированные акции.

"На сегодняшний день в суд поступили протоколы в отношении Facebook, Instagram, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", YouTube", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Основанием послужило неудаление или несвоевременное удаление постов, в которых несовершеннолетних призывали к участию в несанкционированных массовых мероприятиях, объяснили в РКН.

4 марта мировой судья Савеловского района решил оштрафовать ООО "Мэйл.ру" по двум делам об административных правонарушениях за несвоевременное удаление призывов в соцсети "Одноклассники" на сумму четыре миллиона рублей. Компания обжалует решение.

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