Жителя Новосибирска оштрафовали за оскорбления на латыни в чате

Спор разгорелся из-за дома-долгостроя

В Новосибирске суд оштрафовал двух человек за оскорбления в домовом чате в WhatsApp - один из них назвал оппонента ослом на латыни, за что теперь должен будет заплатить 3,5 тысячи рублей, пишет портал NGS.

Спор разгорелся по поводу дома-долгостроя по улице Чукотской, его дольщики и создали общий чат.

Один из участников предложил жаловаться из-за ситуации с домом в прокуратуру. Возмущенного жителя обозвали ослом, заметив при этом, что это слово даже лучше звучало бы на латыни.

В итоге оскорбленный подал жалобу в суд. По его словам, он испытал "нравственные страдания". Ответчики будут обжаловать штрафы.

При этом недовольным решением суда остался и истец. Он требовал от каждого из обидчиков по 200 тысяч рублей.

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