Украина попросила США о "всеобъемлющих санкциях" против России

В том числе - против "Северного потока - 2"

Заместитель руководителя офиса президента Украины Юлия Свириденко обратилась к администрации Джо Байдена с призывом принять в отношении России "всеобъемлющий санкционный режим", передает УНИАН.

"Соединенные Штаты, Европейский Союз и Украина должны координировать позицию. Мы должны вместе работать ради защиты демократии, свободы и выступать против авторитарного режима", - заявила Свириденко.

По ее словам, ограничения должны касаться в том числе строящегося газопровода "Северный поток - 2". Кроме того, добавила замглавы офиса Владимира Зеленского, Киев заинтересован в присоединении Вашингтона к переговорам по ситуации в Донбассе.

Ранее США объявили о новых антироссийских санкциях. Под персональные ограничительные меры попали, в частности, директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Кроме того, Штаты решили прекратить оказывать Москве любую помощь, кроме гуманитарной. Россия пообещала не оставить эти ограничения без ответа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"