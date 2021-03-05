ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина попросила США о "всеобъемлющих санкциях" против России

21:10
  • пятница
  • 05 марта 2021

В том числе - против "Северного потока - 2"

Заместитель руководителя офиса президента Украины Юлия Свириденко обратилась к администрации Джо Байдена с призывом принять в отношении России "всеобъемлющий санкционный режим", передает УНИАН.

Москва рассматривает различные сценарии защиты от санкций Запада
США ввели санкции против украинского бизнесмена Коломойского

"Соединенные Штаты, Европейский Союз и Украина должны координировать позицию. Мы должны вместе работать ради защиты демократии, свободы и выступать против авторитарного режима", - заявила Свириденко.

По ее словам, ограничения должны касаться в том числе строящегося газопровода "Северный поток - 2". Кроме того, добавила замглавы офиса Владимира Зеленского, Киев заинтересован в присоединении Вашингтона к переговорам по ситуации в Донбассе.

Ранее США объявили о новых антироссийских санкциях. Под персональные ограничительные меры попали, в частности, директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Кроме того, Штаты решили прекратить оказывать Москве любую помощь, кроме гуманитарной. Россия пообещала не оставить эти ограничения без ответа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Жители Украины
Жители Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.