В России за сутки выявлено 11022 больных коронавирусом

В регионах постепенно снимаются ограничения

За сутки в России зафиксировано 11 022 случая заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 312 181 человек с COVID-19, умерло 88 726 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 1 820 больных, всего в столице 988 861 инфицированный, скончались 15 347 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

Американские учёные выявили связь коронавируса с лейкемией. У болеющих ею людей вирус может жить в организме около полугода. Дело в том, что у пациентов с ослабленным иммунитетом коронавирус начинает мутировать и вырабатываемые антитела не могут побороть образующиеся новые штаммы. Авторы исследования считают необходимым рассмотреть возможность регулярного наблюдения за мутациями коронавируса и их влиянием на передачу вируса, а также на работу иммунной системы.

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