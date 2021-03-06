Московские врачи вылечили ещё 2750 больных COVID-19

В столице снимаются ограничения

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 750 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 909 692.

Учёные из США выявили связь заболевания коронавирусом у людей с разными группами крови. Такие исследования велись с начала пандемии во многих странах мира. Оказалось, что люди со второй группой крови могут быть более уязвимы для коронавируса. В их организмах вирус легче связывается с антигенами в клетках эпителия на стенках лёгочных альвеол.

По данным на 6 марта, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 312 181 пациентам, умерли с начала пандемии 88 726 человек. В Москве больных зарегистрировано 988 861, в мире более 116 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 2,5 миллиона человек.

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