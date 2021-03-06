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Число заболевших коронавирусом в мире достигло 116 миллионов

10:04
  • суббота
  • 06 марта 2021

От болезни умерло 2,5 миллиона человек

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 116 миллионов, скончались от осложнений болезни более 2,5 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более трёх миллионов.
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По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 28,8 миллионов человек, там умерли от осложнений болезни около 523 тысяч.

На втором месте - Индия, там заразившихся более 11,1 миллиона, третью строчку занимает Бразилия с более чем 10,8 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Россия, у нас с начала пандемии выявлено более 4 миллионов человек, заразившихся коронавирусом.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (18 человек), на Самоа (3 человека), в Вануату зафиксирован один заболевший.

В Европе началась экспертиза регистрационного досье российской вакцины "Спутник V". Регулятор Еврокомиссии проведёт оценку соответствия препарата установленным в Евросоюзе стандартам по эффективности, безопасности и качеству. Не исключено, что в ближайшем будущем в ЕС зарегистрируют и разрешат к использованию российскую вакцину, считают эксперты. 

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