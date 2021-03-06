Число заболевших коронавирусом в мире достигло 116 миллионов

От болезни умерло 2,5 миллиона человек

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 116 миллионов, скончались от осложнений болезни более 2,5 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более трёх миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 28,8 миллионов человек, там умерли от осложнений болезни около 523 тысяч.

На втором месте - Индия, там заразившихся более 11,1 миллиона, третью строчку занимает Бразилия с более чем 10,8 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Россия, у нас с начала пандемии выявлено более 4 миллионов человек, заразившихся коронавирусом.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (18 человек), на Самоа (3 человека), в Вануату зафиксирован один заболевший.

В Европе началась экспертиза регистрационного досье российской вакцины "Спутник V". Регулятор Еврокомиссии проведёт оценку соответствия препарата установленным в Евросоюзе стандартам по эффективности, безопасности и качеству. Не исключено, что в ближайшем будущем в ЕС зарегистрируют и разрешат к использованию российскую вакцину, считают эксперты.

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