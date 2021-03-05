В Подмосковье пройдут массовые мероприятия на Масленицу и 8 Марта

Московская область готова к нормальной жизни, заявил губернатор региона

Власти Подмосковья организуют массовые мероприятия на Масленицу и 8 Марта. Праздники пройдут в традиционном формате, заявил глава региона Андрей Воробьев.

"В общественных местах лучше надеть маску. Но есть большое количество привившихся и переболевших. Поэтому Роспотребнадзор даёт добро на большее присутствие в тех или иных местах – это радует", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".

По словам губернатора Московской области, власти региона не видят угроз для населения. "Мы готовы к нормальной жизни", - сообщил он.

За последние сутки в Московской области подтвердили 750 новых случаев коронавируса, всего в регионе зафиксировали 217 341 случай заболевания. С начала пандемии в Подмосковье умерли 4809 заболевших, из них 32 - за минувшие сутки.

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