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В школах ограничат доступ к негативному контенту

21:31
  • пятница
  • 05 марта 2021

Wi-Fi будет настроен специальным образом

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил в интервью "России-1", что в школах страны Wi-Fi будет настроен так, чтобы учащиеся имели доступ только к верифицированному контенту.

"Тем самым мы защитим детей от той негативной информации, которая, к сожалению, используется, скажем так, в недобросовестных целях. Это категорически недопустимо", - подчеркнул глава Минпросвещения.

Он также сообщил, что во всех городских школах скорость соединения должна быть как минимум 100 мегабит в секунду, в поселковых и сельских - 50.

Кроме того, министр напомнил о создании на базе "ВКонтакте" специальной образовательной социальной сети, которая поможет школьникам и будет иметь высокий уровень защиты.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что интернет уже проник во все сферы жизни и поэтому он должен подчиняться не просто формальным законам и юридическим правилам, но и моральным устоям общества.

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