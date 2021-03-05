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Собянин заявил о подготовке Москвы к возвращению фестивалей

21:38
  • пятница
  • 05 марта 2021

Все будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом в городе

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью "Первому каналу", что столичные власти надеются на проведение в этом году всех ключевых массовых мероприятий и возвращение фестивалей.
Собянин заявил, что Москва прошла самый страшный этап пандемии

"Мы готовимся к активной фестивальной деятельности. Точно будет проведен Урбанистический форум Москвы, а что касается фестивалей, то будем смотреть и ориентироваться на ту ситуацию, которая будет разворачиваться в стране и в Москве. Надеюсь, что все ключевые мероприятия тоже состоятся", - отметил глава города.

Собянин также сообщил, что к обычному режиму работы вернулись уже более половины московских клиник, ранее переформированных в коронавирусные стационары. По словам мэра, вся столичная система здравоохранения работала стабильно в течение всего сложного периода, сохранив необходимые для оказания помощи объемы.

Ранее в пятницу власти Москвы приняли решение об отмене обязательного домашнего режима для людей старшего возраста и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. С 8 марта режим самоизоляции будет носить рекомендательный характер. Социальные карты пенсионеров будут разблокированы.

В конце февраля Собянин заявил, что Москва преодолела самый страшный этап пандемии коронавируса и готова к новым вызовам. Мэр подчеркнул - если бы в столице не были приняты жесткие ограничительные меры, то жертв вируса могло быть гораздо больше.

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