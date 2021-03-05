Собянин оценил изменения в экономике Москвы в пандемию

Российская столица быстро оправляется от кризиса

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что столичная экономика переживает пандемию коронавирусной инфекции лучше, чем большинство европейских городов.

"Промышленное производство не снизилось, а увеличилось, строительство не снизилось, основные отрасли, даже торговля и услуги, общий оборот тоже не снизился, а увеличился", - отметил градоначальник в интервью "Первому каналу".

По словам главы города, сложнее, чем остальным, пришлось коммерческому сектору. В данной ситуации главным "лекарством" является быстрый выход из режима ограничительных мер. Вместе с тем, как заметил мэр, предприятия общественного питания стали работать активнее.

Упомянул Собянин и гостиничный бизнес.

"Наши гостиницы работали в январе, загружены были на 80% по сравнению с предыдущими периодами, а в феврале уже на 90%", - рассказал мэр, уточнив, что загрузка в европейских городах - от силы 30- 40%.

В ходе того же интервью Собянин заявил, что столичные власти надеются на проведение в этом году всех ключевых массовых мероприятий и возвращение фестивалей. Все будет зависеть от того, как быстро ситуация с COVID-19 в Москве окончательно стабилизируется.

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