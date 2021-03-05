Мощный взрыв прогремел в столице Сомали

По меньшей мере 20 человек погибли
Как сообщило в пятницу вечером агентство Reuters, в сомалийской столице Могадишо произошел мощный взрыв.
Уточняется, что сдетонировал двигавшийся на высокой скорости автомобиль, это произошло рядом с рестораном. Затем были слышны звуки выстрелов.
"Мы вытащили 20 погибших и 30 раненых с места взрыва", - цитирует агентство слова представителя службы скорой помощи.
СМИ передают, что ресторан, рядом с которым взорвалась машина, находится недалеко от городской тюрьмы. Все ведущие в квартал дороги перекрыты полицией.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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