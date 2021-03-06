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Украина снова угрожает России из-за ситуации в Донбассе

10:14
  • суббота
  • 06 марта 2021

Киев считает Москву стороной конфликта

Новые угрозы в адрес России звучат из Киева. Экс-президент Украины Леонид Кравчук, занимающий сейчас пост главы национальной делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, пообещал некие радикальные шаги в случае, если Россия не признает себя стороной конфликта на юго-востоке Украины.
В Кремле оценили обострение ситуации в Донбассе

"Если Россия будет настаивать на том, что она не сторона конфликта и будет блокировать переговоры, то можно будет говорить, что ситуация в тупике и её можно вывести из этого только радикальными шагами", - пригрозил Кравчук в эфире телеканала "Украина-24".

Он утверждает, что украинская сторона готова действовать на основе Минских соглашений, а Москва не хочет мира в Донбассе.

Слышать такие заявления из Киева, который не выполнил ни один из пунктов достигнутых в Минске договорённостей, достаточно странно. В соглашениях Москва не упоминается в качестве стороны конфликта, в Кремле не раз это подчёркивали.

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