Киев считает Москву стороной конфликта

Новые угрозы в адрес России звучат из Киева. Экс-президент Украины Леонид Кравчук, занимающий сейчас пост главы национальной делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, пообещал некие радикальные шаги в случае, если Россия не признает себя стороной конфликта на юго-востоке Украины.

"Если Россия будет настаивать на том, что она не сторона конфликта и будет блокировать переговоры, то можно будет говорить, что ситуация в тупике и её можно вывести из этого только радикальными шагами", - пригрозил Кравчук в эфире телеканала "Украина-24".

Он утверждает, что украинская сторона готова действовать на основе Минских соглашений, а Москва не хочет мира в Донбассе.

Слышать такие заявления из Киева, который не выполнил ни один из пунктов достигнутых в Минске договорённостей, достаточно странно. В соглашениях Москва не упоминается в качестве стороны конфликта, в Кремле не раз это подчёркивали.

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