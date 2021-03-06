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В Алеппо открылась крупнейшая в Сирии национальная библиотека

10:33
  • суббота
  • 06 марта 2021

Во время войны её разрушили боевики

В сирийском Алеппо возобновила работу национальная библиотека. До войны она располагала крупнейшим книжным фондом в стране. Во время боевых действий террористы устроили в здании командный пункт, разграбили и уничтожили большую часть хранилища. Но самые ценные издания удалось вывезти в Дамаск или спрятать, сообщает "ТВ Центр".
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Исторические хроники, биографии полководцев Востока, стихи и поэмы. Это книги старинные. Многие ещё в традициях Средневековья - в переплётах из пергамента. Есть и современные.

Национальная библиотека Алеппо, впервые после войны, открыта для посетителей. Десять лет она не работала. Во время боевых действий, была захвачена террористами и разрушена почти до основания. Многие редкие издания, напечатанные еще несколько столетий назад, исчезли безвозвратно. Книгами боевики топили печи или просто сжигали ради забавы.

Читальный зал полон уже в первые минуты после открытия. Студенты, школьники и что удивило самих библиотекарей - много военных. Горожане тоже начали помогать восстанавливать фонд: приносили у кого, что было дома. Книги на русском языке подарили наши соотечественники. Выбор пока не большой. Но в школах, где юные сирийцы изучают русский язык, такие вряд ли найдутся.

Через несколько месяцев, редкие книги, представляющие особенную ценность, привезут из Дамаска обратно в Алеппо. Для раритетных изданий сейчас готовят отдельные стеллажи. Поскольку многие экземпляры уникальные, прикоснуться к ним и прочитать можно будет только в библиотечном зале.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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