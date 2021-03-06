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"Я не убийца": премьер Словакии отказался возвращать "Спутник V" в Россию

11:20
  • суббота
  • 06 марта 2021

В руководстве страны возник раскол из-за поставок вакцины

Премьер-министр Словакии Игорь Матович фразой "я не убийца" исключил отказ от "Спутника V". Поставки российской вакцины привели к серьёзным разногласиям в правительстве страны. Глава МИД назвал это промахом и пригрозил уходом в отставку.
"Спутник V" стал второй по популярности вакциной в мире

Словакия получила 200 тысяч доз препарата и стала второй страной в ЕС, использующей вакцину без одобрения европейского регулятора.

"Спутник V" не полетит обратно в Россию и будет спасать жизни в Словакии. И я, по правде говоря, никогда не позволил бы вернуть [вакцины] назад. Никогда! Я не убийца", - написал Матович в Facebook.

Ранее премьер Словакии пошутил, что в обмен на получение российской вакцины пообещал передать Москве закарпатскую Украину. Это заявление вызвало шквал возмущения в Киеве, Матовичу пришлось извиняться перед украинцами.

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