С 1 апреля в России отменяют удалёнку для пожилых

Эпидемиологическая ситуация улучшается

С 1 апреля становится необязательным удалённый режим работы для сотрудников старше 65 лет. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Ослабление мер стало возможным благодаря снижению заболеваемости, которому способствует и массовая вакцинация, сообщает "ТВ Центр".

По последним данным, в России привились от коронавируса около 6 миллионов человек. Темпы вакцинации нарастают, в гражданском обороте зарегистрированы три препарата.

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