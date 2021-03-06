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В Хабаровском крае расследуют серьёзное ЧП на железной дороге

11:29
  • суббота
  • 06 марта 2021

Там сошли с рельсов цистерны с нефтью

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после схода с рельсов 17 вагонов с нефтью. Инцидент произошёл ночью на Дальневосточной железной дороге. Была обнаружена утечка топлива из четырёх цистерн.  Для предотвращения экологического ущерба специалисты локализовали места разлива.

К ликвидации последствий привлекли 200 человек и тяжёлую технику. Ситуация находится под контролем. Пострадавших нет. Задержаны три пассажирских поезда, пассажиров обеспечили питанием и разместили в гостинице.

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