В Хабаровском крае расследуют серьёзное ЧП на железной дороге

Там сошли с рельсов цистерны с нефтью

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после схода с рельсов 17 вагонов с нефтью. Инцидент произошёл ночью на Дальневосточной железной дороге. Была обнаружена утечка топлива из четырёх цистерн. Для предотвращения экологического ущерба специалисты локализовали места разлива.

К ликвидации последствий привлекли 200 человек и тяжёлую технику. Ситуация находится под контролем. Пострадавших нет. Задержаны три пассажирских поезда, пассажиров обеспечили питанием и разместили в гостинице.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"