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Мишустин заявил о необходимости модернизации БАМа и Транссиба

13:28
  • суббота
  • 06 марта 2021

Премьер прибыл в Кузбасс с визитом

Михаил Мишустин утвердил программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Премьер сейчас находится в Кемерове с рабочей поездкой. Так, на модернизацию транспортной инфраструктуры угольной отрасли в ближайшие три года направят 780 миллиардов рублей, сообщает "ТВ Центр".
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Премьер подчеркнул: одной из важнейших задач является развитие Восточного полигона. Это позволит не только расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, но и даст возможность получать больший доход за счёт международного транзита по маршруту "Восток - Запад".

Как сказал Мишустин, для этого предстоит расширить две железнодорожных магистрали – БАМ и Транссиб. Их пропускная способность, особенно на отдельных участках, пока оставляет желать лучшего. Необходимо проложить новые пути, провести реконструкцию станций, усилить энергоснабжение, указал премьер.

БАМ и Транссиб - две ключевые железнодорожные магистрали, связывающие крупнейшие города России , в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Их общая протяжённость составляет около 14 тысяч километров. 

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