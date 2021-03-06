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Флешмобы и концерты: в России начали поздравлять женщин с 8 марта

12:12
  • суббота
  • 06 марта 2021

Мужчины дарят цветы и танцуют

Дарить улыбки - не дожидаясь 8 марта. Мужчины всей страны уже начали поздравлять прекрасную половину человечества с наступающим праздником. Цветов на российских улицах в эти дни стало значительно больше.
Россиянок поздравляют с наступающим 8 Марта

В Благовещенске сотрудники ГИБДД чаще останавливают женщин-водителей. Но не ради штрафов, а чтобы вручить букеты. В Санкт-Петербурге курсанты Военно-космической академии устроили оригинальный флешмоб с танцевальными номерами и серенадами. В стенах учебного заведения весь день звучала музыка, сообщает "ТВ Центр".

В Самарской области военнослужащие организовали настоящий праздник для ветеранов Великой Отечественной войны - перед героинями фронта выступил военный оркестр. Букеты получили и те, кто отправляется в дальний путь. В Саранске цветочный десант высадился на железнодорожном вокзале и в аэропорту, чтобы сделать путешествие дам чуточку счастливее.

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