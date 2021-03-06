ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как волонтёры акции "Мы вместе" помогают россиянам

12:46
  • суббота
  • 06 марта 2021

Помощь получили 5 миллионов человек

Ровно год назад стартовала всероссийская акция взаимопомощи "Мы вместе". За это время почти пять миллионов человек смогли получить необходимую поддержку.
Волонтерами акции "Мы вместе" стали более 12 тысяч москвичей

По всей стране на этой неделе проходят праздничные мероприятия, в них могут принять участие все желающие. А руководители региональных штабов впервые после самоизоляции встретились в Москве и провели флешмоб.

Волонтёры передали друг другу клубок оранжевых ниток - главный символ хорошего настроения, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Волонтеры
Волонтеры
Участники акции "Мы вместе"
Участники акции "Мы вместе"
Участники акции "Мы вместе"
Участники акции "Мы вместе"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.