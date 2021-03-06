Как волонтёры акции "Мы вместе" помогают россиянам

Помощь получили 5 миллионов человек

Ровно год назад стартовала всероссийская акция взаимопомощи "Мы вместе". За это время почти пять миллионов человек смогли получить необходимую поддержку.

По всей стране на этой неделе проходят праздничные мероприятия, в них могут принять участие все желающие. А руководители региональных штабов впервые после самоизоляции встретились в Москве и провели флешмоб.

Волонтёры передали друг другу клубок оранжевых ниток - главный символ хорошего настроения, сообщает "ТВ Центр".

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