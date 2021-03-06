В России улучшат качество телемедицины

Врачей обучат работать в цифровом пространстве

Российских врачей обучат особенностям работы с пациентами в цифровом пространстве. Специальный курс пока тестируется, но скоро его представят медицинскому сообществу. Главная цель - подготовить докторов к дистанционным консультациям, чтобы телемедицина стала не только доступной, но и максимально качественной.

Получить консультацию врача - не выходя из дома. Вся карта пациента - в цифровом приложении сервиса "СберЗдоровье". Телемедицина - будущее российского здравоохранения. И оно уже наступило. Обучать врачей для таких онлайн-обследований будет Сеченовский университет. Соглашение подписано. Старейший медицинский вуз Москвы обучит врачей особенностям работы с онлайн-обращениями пациентов. Тем более, что такой опыт у медиков уже есть. Во время пандемии они консультировали удаленно сотни тысяч россиян.

"Сегодня врач не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в удалённых точках - на Дальнем Востоке, в Сибири может оказаться один на один с той проблемой, которую ему необходимо решить с пациентом и, если он посоветуется с ведущим специалистом по этому направлению - как выйти и как решить эту проблему, и как помочь пациенту - это очень важно. И сегодня эти технологии дают такую возможность", - говорит ректор университета Пётр Глыбочко.

Сеченовский Университет станет первым вузом в России, который начнёт внедрять курсы повышения квалификации для врачей телемедицины. Пациенты будут общаться с докторами, прошедшими обучение в ведущем медицинском вузе страны. А если человек обратится со сложным случаем, можно будет оперативно собирать консилиумы с участием профессоров Сеченовского университета.

"Мы видим свою миссию в том, чтобы уравнять доступность качественной проверенной медицины, основанной на принципах доказательной медицины, доказательном подходе, сделать её доступной для всех граждан", - сообщил генеральный директор "СберЗдоровья" Анатолий Зингер.

Консультациями с врачами онлайн-сервиса уже воспользовались более семь миллионов пациентов всей стране.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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