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Марсоход Perseverance начал движение по планете

14:04
  • суббота
  • 06 марта 2021

Учёные получили новые снимки Марса

Свою первую поездку по Марсу совершил американский планетоход Perseverance. В распоряжение учёных попали новые снимки Красной планеты. Но главное, появилась уверенность: аппарат готов к осуществлению своей миссии.
Марсоход "Настойчивость" приступил к поиску жизни на Красной планете

Шесть с половиной метров – небольшая дистанция для космического аппарата, но огромная веха в изучении Марса. Свою первую тестовую поездку по поверхности Красной планеты марсоход по имени "Настойчивость" провёл на "отлично", сообщает "ТВ Центр".

Четыре метра вперёд, разворот на 150 градусов и два с половиной метра задним ходом - разработчики в НАСА довольны: аппарат прекрасно выполняет команды и готов к калибровке систем и научных инструментов. Часть из которых уже работает: сразу после посадки Perseverance передал на землю первые снимки, а вскоре и первую в истории аудиозапись марсианского звука – шум лёгкого ветра.

Через две недели после посадки руководству космической миссии, наконец, позвонил президент Байден. Для него успешная марсианская программа – дополнительные политические очки. Уже сегодня Perseverance ждут новые заезды на более серьёзные дистанции. Поисками жизни на Марсе займутся "Шерлок" и "Ватсон" – такие имена носят камеры по сканированию окружающей среды.

Впереди – как минимум, два года исследований: сбор образцов грунта, тесты по производству кислорода из местной атмосферы и сотни тысяч снимков. Но американскому аппарату придётся торопиться. В соревнование за четвёртую планету от Солнца уже включились первый марсоход из Китая и спутник из Объединённых Арабских Эмиратов.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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