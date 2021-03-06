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Москвичей предупредили о новых аномальных морозах

13:48
  • суббота
  • 06 марта 2021

В столицу придёт похолодание

Зима не спешит отступать. На Центральную Россию надвигаются аномальные морозы. Столичный регион ждёт испытание так называемой барической пилой.
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А в Оренбуржье из снежного плена спасены более 40 человек. В регионе бушуют метели. Не такие интенсивные, но осадки всё-таки продолжаются и в выходные. Под городом Холмск на Сахалине автомобили буксуют в снегу. Проехать не могут даже машины скорой помощи. ​

​В Нововятском районе Кирова, где из-за замёрзших труб было отключено водоснабжение, людям пришлось две недели топить снег. Теперь подача воды восстановлена. Правда, пока только холодной, сообщает "ТВ Центр".

​На Чукотке все-также ветрено - местами порывы до 20 метров в секунду. Жителей просят не выезжать за пределы населённых пунктов. Ликвидация последствий непогоды займёт не один день. В Анадыре после сильнейшей пурги пешеходы перемещаются по снежным тоннелям.

В ближайшие дни погода проверит на прочность и жителей центра России. Арктический циклон принесёт аномальные для этого времени морозы. В столице столбик термометра в ночь на 8 марта опуститься до минус 17-ти.

​ Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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