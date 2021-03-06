Путин дал указания правительству по защите семьи и детей

Улучшится социальное сопровождение сирот

В России появится новый федеральный орган, который займётся реализацией государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Соответствующее поручение правительству дал Владимир Путин, полный перечень задач опубликован на сайте Кремля.

До 1 июля кабмин проработает расширение поддержки семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В законодательство внесут изменения, касающиеся услуг по социальному сопровождению сирот, сообщает "ТВ Центр".

Совместно с профильными ведомствами правительство разработает комплекс мер по подготовке и повышению квалификации работников органов опеки. А к сентябрю - план мероприятий, направленных на укрепление института семьи.

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