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Путин дал указания правительству по защите семьи и детей

12:31
  • суббота
  • 06 марта 2021

Улучшится социальное сопровождение сирот

В России появится новый федеральный орган, который займётся реализацией государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Соответствующее поручение правительству дал Владимир Путин, полный перечень задач опубликован на сайте Кремля.
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До 1 июля кабмин проработает расширение поддержки семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В законодательство внесут изменения, касающиеся услуг по социальному сопровождению сирот, сообщает "ТВ Центр".

Совместно с профильными ведомствами правительство разработает комплекс мер по подготовке и повышению квалификации работников органов опеки. А к сентябрю - план мероприятий, направленных на укрепление института семьи.

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