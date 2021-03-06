Помощник президента Орешкин заразился коронавирусом

Об этом сообщил глава правительства

Помощник президента Максим Орешкин заболел коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передаёт ТАСС. Он пожелал ему скорейшего выздоровления.

"К сожалению, он (Орешкин) заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь", - сказал Мишустин на совещании в Кемеровской области.

Максим Орешкин возглавлял Минэкономразвития в 2016-2020 годах, до этого полтора года был замминистра финансов. С момента ухода из министерства занимает пост помощника президента.

Напомним, что сам премьер Михаил Мишустин переболел коронавирусом в самом начале пандемии около года назад. Болезнь прошла без серьёзных осложнений, глава правительства достаточно быстро вернулся к исполнению своих обязанностей. Также в кабмине переболели несколько министров и их заместителей.

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