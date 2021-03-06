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Помощник президента Орешкин заразился коронавирусом

12:39
  • суббота
  • 06 марта 2021

Об этом сообщил глава правительства

Помощник президента Максим Орешкин заболел коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передаёт ТАСС. Он пожелал ему скорейшего выздоровления.
Заслуженный тренер по фигурному катанию Мишин заразился коронавирусом

"К сожалению, он (Орешкин) заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь", - сказал Мишустин на совещании в Кемеровской области.

Максим Орешкин возглавлял Минэкономразвития в 2016-2020 годах, до этого полтора года был замминистра финансов. С момента ухода из министерства занимает пост помощника президента.

Напомним, что сам премьер Михаил Мишустин переболел коронавирусом в самом начале пандемии около года назад. Болезнь прошла без серьёзных осложнений, глава правительства достаточно быстро вернулся к исполнению своих обязанностей. Также в кабмине переболели несколько министров и их заместителей.

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