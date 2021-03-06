Борис Моисеев накормил гостей в свой день рождения фаршированными перцами

Артист совсем не выходит в свет

Борис Моисеев отметил свой 67-й день рождения в кругу близких друзей. В 2011 году артист перенёс инсульт, у него нарушились речь и походка.

После болезни он прошёл долгий путь восстановления, но в последние годы совсем перестал выходить на публику. Моисеев не до конца оправился после удара.

В гости к создателю трио "Экспрессия" пришли его звёздные друзья. Для них певец заказал различные блюда. Большой популярностью пользовались разноцветные фаршированные перцы. Фото с праздника разместили в Сети его знакомые, а потом они появились и в аккаунте артиста в Instagram.

Артист выглядит неплохо: он ярко оделся, а на лице сияет улыбка. Хорошее настроение поднялось от шикарных букетов и воздушных шаров в форме звезды.

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